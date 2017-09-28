Спорт

22:56 28.09.2017

Луганская "Заря" сумела обыграть на выезде испанский "Атлетик"

Луганская "Заря" обыграла на выезде со счетом 1:0 испанский "Атлетик" из Бильбао во втором туре группового этапа Лиги Европы.

Единственный и победный голо для украинской команды забил на 26-й минуте полузащитник Игорь Харатин.

В другом матче группы J Лиги Европы шведский "Эстерсунд" обыграл на своем поле с таким же счетом немецкую "Герту".

После двух туров "Эстерсунд" лидирует в группе с 6 очками. В активе "Зари" 3 очка, "Атлетик" и "Герта" набрали по 1 пункту.

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Интерфакс-Украина
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