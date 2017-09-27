Спорт

11:29 27.09.2017

Испанская пресса сообщает о задержании президента футбольного клуба "Марбелья" Гринберга

Гражданская гвардия Испании провела обыски в штаб-квартире футбольного клуба "Марбелья" и в доме его президента Александра Гринберга, сообщает испанская пресса.

По ее данным, А.Гринберг задержан в рамках операции против российской организованной преступности.

В Гражданской гвардии отметили, что обыски и задержания не имеют отношения к спортивной деятельности клуба.

Накануне агентство ЭФЭ со ссылкой на близкие к следствию источники сообщило, что сотрудники сил безопасности Испании задержали в провинции Малага девятерых предполагаемых мафиози, в частности - одного из участников "солнцевской" организованной преступной группировки.

Предполагается, что все задержанные связаны с "русской мафией". Они подозреваются в отмывании денег и в принадлежности к организованным преступным группировкам.

В частности, за решеткой оказался Арнольд Тамм (Спиваковский), который, по утверждению испанских следователей, является одним из главарей "солнцевской" ОПГ.

В рамках операции против мафии следователи провели обыски в офисах футбольного клуба в Марбелье, а также в ряде местных компаний.

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