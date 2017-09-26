"Шахтер" проиграл на выезде "Манчестер Сити" во втором туре ЛЧ

Донецкий "Шахтер" уступил на выезде со счетом 0:2 английскому "Манчестер Сити" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

В начале второго тайма счет в матче открыл бельгийский полузащитник хозяев поля Кевин де Брюйне. А окончательный счет в матче на последних минутах установил Рахим Стерлинг. Кроме того, аргентинский форвард "Ман Сити" Серхио Агуэро еще не реализовал пенальти, который отбил Андрей Пятов.

В другом матче этой группы "Наполи" обыграл на своем поле "Фейеноорд" со счетом 3:1.

После двух туров "Манчестер Сити" лидирует в группе с 6 очками, "Шахтер" и "Наполи" набрали по 3 очка, "Фейеноорд" пока без очков.

Во вторник также Андрей Ярмоленко в составе дортмундской "Боруссии" проиграл на своем поле мадридскому "Реалу" со счетом 1:3. За гостей дважды забил Криштиану Роналду и один раз Гарет Бэйл. У "Боруссии" отличился Пьер-Эмерик Обамеянг.