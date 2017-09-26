Украинская сборная выиграла "серебро" в беге на 400 метров на "Играх Непокоренных"

Украинская сборная завоевала серебряную медаль в беге на 400 метров на "Играх Непокоренных", проходящих в Канаде.

"Александр Ткаченко, 29 лет, Чернигов, Национальная полиция Украины, получил "серебро" на дистанции 400 м. Своим примером Александр доказывает, что ранения - не повод отказываться от занятий спортом. Более того - это возможность начать им заниматься", - говорится в сообщении на официальной странице украинской сборной в Фейсбук.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил А.Ткаченко с победой.

"Вторая подряд победа в соревнованиях по бегу для нашей сборной @invictusgamesua. Поздравляю Александра Ткаченко, который получил серебро", - говорится в сообщении на официальной странице главы государства в Твиттер.

"Игры Непокоренных" (Invictus Games) - международные спортивные соревнования в параолимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей.

Украина в 2017 году впервые получила право принять участие в "Играх Непокоренных", как участник многих военных учений, миротворческих операций под эгидой ООН, а также как страна, военнослужащие которой имеют боевой опыт при выполнении задач в рамках АТО. Вместе с Украиной в этом году в "Играх Непокоренных" также дебютирует сборная Румынии.

15 украинских спортсменов соревнуются в таких видах спорта как атлетика, пауэрлифтинг, плавание, стрельба из лука, гребля на тренажерах и велоспорт на шоссе.