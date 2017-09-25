Украинские футбольные фанаты призывают Порошенко отменить продажу билетов на матчи по паспортам

Движения украинских футбольных фанатов призывают президента страны Петра Порошенко отменить продажу билетов на футбольные матчи по паспортам.

"Вопреки действующему законодательству Украины, национальная Федерация футбола ввела продажу билетов на матчи сборной Украины по паспортам. Заставляя покупать билеты по паспортам, чиновники этой общественной организации проявляют пренебрежение к конституционным правам и свободам граждан. Ведь согласно Конституции Украины никто не может заставить граждан делать то, что не предусмотрено законом. Требуем обеспечить соблюдение законодательства Украины", - говорится в их обращении к главе государства, опубликованном в понедельник на украинском ультрас-портале.

Фанаты отмечают, что подобные инициативы по входу на стадион по паспортам впервые пытался ввести режим экс-президента Виктора Януковича, проголосовав 16 января 2014 года за "диктаторские законы". "Один из этих законов как раз и касался именных билетов на футбол", - указали они.

Ультрас рассчитывают, что продажа билетов по паспортам будет приостановлена уже на матч сборных Украины и Хорватии 9 октября в Киеве.

Данное обращение поддержали фанаты клубов "Верес", "Волынь", "Ворскла", "Десна", "Динамо" (Киев), "Днепр", "Днепр" (Черкассы), "Зирка", "Заря", "Карпаты", "Кристалл", "Металлист", "Нива" (Винница), "Нива" (Тернополь), "Оболонь", "Александрия", "Подолье", "Скала", "Таврия", "Черноморец", "Шахтер", "Николаев", "Полтава", ЦСКА (Киев) и объединение "Запорожские фанаты".