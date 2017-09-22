Спорт

17:19 22.09.2017

Роналду, Месси и Неймар вошли в тройку претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала тройку игроков, претендующих на звание лучшего игрока года.

Как сообщается на сайте ФИФА, в эту тройку вошел португалец Криштиану Роналду (выступает в команде "Реал", Испания), аргентинец Лионель Месси ("Барселона", Испания), бразилец Неймар ("Пари Сен-Жермен", Франция).

Церемония награждения пройдет 23 октября в Лондоне.

Здесь же назовут лауреатов в ряде других номинациях. В частности, на звание лучшего тренера мужской команды претендует итальянцы Массимиллиано Аллегри ("Ювентус", Италия), Антонио Конте ("Челси", Англия), француз Зинедин Зидан ("Реал").

На звание лучшего голкипера претендуют итальянец Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), костариканец Кейлор Навас ("Реал"), немец Мануэль Нойер ("Бавария", Германия).

В прошлом году лучшим футболистом мира по версии ФИФА стал К.Роналду, он получил награду в четвертый раз. Пять раз лучшим был признан Л.Месси.

С 2010 года "Золотой мяч" получался игроку, признанным лучшим France Football и Международной футбольной ассоциацией (ФИФА), с 2016 года награды вновь стали вручаться отдельно.

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