Сборная Украины "Игр непокоренных" в Торонто готовится к соревнованиям

Национальная сборная Украины "Игр непокоренных" (Invictus Games) в Торонто (Канада) проводит тренировки в преддверии начала соревнований, которые пройдут 23-30 сентября.

Как сообщается на сайте Минобороны Украины в пятницу, 15 участников основного состава и 11 членов резерва, среди которых 4 действующих военнослужащих Вооруженных сил Украины, национальной сборной прибыли в международный аэропорт "Торонто-Пирсон" 21 сентября.

"Украинские спортсмены приступили к тренировкам. С 23 сентября наши герои будут бороться за победу в беге, пауэрлифтинге, плавании, стрельбе из лука, велоспорте, гребле на тренажерах и толкании ядра", - сказано в сообщении.

Invictus Games - международные спортивные соревнования среди военнослужащих и ветеранов, которые получили травмы, ранения или заболевания во время или в результате выполнения служебного долга, основанные британским принцем Гарри. Первые Игры состоялись 2014 года у Лондоне. В 2016 году успех лондонских соревнований повторили Игры в Орландо.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко намерен посетить церемонию открытия "Игр непокоренных" в Торонто.