Кабмин разрешил осуществлять за полгода предоплату оборудования и работ для ремонта НСК "Олимпийский"

Кабинет министров Украины разрешил осуществлять за 6 месяцев предоплату оборудования, материалов и работ для капитального ремонта некоторых конструкций и информационных сетей Национального спортивного комплекса "Олимпийский" в Киеве.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Кабмин также разрешил предоплату в 2017-2018 годах оборудования, материалов и работ по реконструкции НСК, которые будут выполнены не в том году, когда проводилась оплата, а в следующем.

Как сообщалось, 9 августа Кабмин внес НСК "Олимпийский" в перечень баз олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской подготовки, которые получают финансовую поддержку из государственного бюджета.