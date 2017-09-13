Спорт

18:09 13.09.2017

Президент ФК "Львов" создал КУА "Львов Кэпитал"

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) выдаст лицензию на деятельность по управлению активами ООО "Компания по управлению активами "Львов Кэпитал", которую создал президент футбольного клуба "Львов" (оба – Львов), львовский бизнесмен Роман Михайлив.

Как говорится в сообщении НКЦБФР, соответствующее решение регулятор принял на заседании 12 сентября.

Согласно госреестру, КУА "Львов Кэпитал" была зарегистрирована в конце апреля этого года, ее уставный капитал составляет 7,1 млн грн.

Р.Михайлив владеет ООО как напрямую, так и через частное предприятие "Лев миста 2012" (Львов).

ФК "Львов" в настоящее время выступает во Второй лиге Чемпионата Украины, а также вышел в 1/16 финала Кубка Украины. В 2006-2012 годах ВК "Львов" выступал на профессиональном уровне в частности, провел сезон 2008-2009 в Премьер-лиге. В 2013-2015 годах на время прекратил существование.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Киевскому "Динамо" засчитали техническое поражение в матче с Мариуполем

Теннисистка Свитолина первой из украинцев поднялась на третье место в рейтинге WTA

Усик победил Хука техническим нокаутом

Украина проиграла Исландии в отборе ЧМ-2018

Украина обыграла Турцию под руководством Луческу в отборе ЧМ-2018

ПОСЛЕДНЕЕ

Баскетбольная команда "Хьюстон Рокетс" продана за рекордную для НБА сумму в $2,2 млрд

Матчи по футзалу Украина - Италия пройдут в Харькове в декабре

Английские футбольные клубы потратили на трансферы рекордные 1,4 млрд фунтов

Сборная Украины проведет открытую тренировку на харьковском стадионе в преддверии игры с командой Турции

Ярмоленко перешел в дортмундскую "Боруссию"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ассортимент ремней на price.ua
РЕКЛАМА