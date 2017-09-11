Киевскому "Динамо" засчитали техническое поражение в матче с Мариуполем

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины засчитал ФК "Динамо" (Киев) техническое поражение, сообщается на сайте Федерации футбола Украины.

КДК ФФУ рассмотрел дело о неявке команд ФК "Динамо" (Киев) на матчи премьер-лиги, чемпионата U-21 и U-19 по футболу сезона 2017/2018 годов против ФК "Мариуполь" на заседании в понедельник.

"Отнести ФК "Динамо" (основной команде, U-21 и U-19) технические поражения со счетом 0: 3; засчитать ФК "Мариуполь" (основной команде, U-21 и U-19) техническую победу со счетом 3: 0", - говорится в решении КДК ФФУ.

Как сообщалось, 17 августа Комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований ФФУ единогласно решил продолжить проведение матчей украинской Премьер-лиги и Кубка Украины в Мариуполе, и поручил ФК "Мариуполь" вместе с соответствующими службами заранее проводить осмотр стадионов перед матчами.

В столичном клубе неоднократно заявляли о неуверенности в обеспечении надлежащей безопасности в Мариуполе и ставят под сомнение возможность приезжать в этот город.

При этом клуб и ФФУ отстаивали позицию о возможности проводить матчи в Мариуполе, в частности, ссылаясь на гарантии от правоохранительных органов и других органов власти.

Футболисты "Динамо" не явились на игру, мотивируя это близостью города к зоне проведения АТО, и намерены подавать в международный арбитраж в случае применения со стороны ФФУ санкций в отношении клуба.