Спорт

11:23 11.09.2017

Теннисистка Свитолина первой из украинцев поднялась на третье место в рейтинге WTA

Украинская теннисистка Эллина Свитолина заняла третье место в одиночном разряде в международном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Согласно информации в рейтинге на сайте ассоциации, Э.Свитолина поднялась на одно место в рейтинге.

Первое место в рейтинге занимает испанка Гарбинье Мугуруса (поднялась на два места), второе – румынка Симона Халеп.

Э.Свитолина в 2017 году выиграла три турнира категории Premier 5 (Дубай, Рим и Торонто) и два WTA International (Тайбэй, Стамбул).

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