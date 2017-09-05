Спорт

23:45 05.09.2017

Украина проиграла Исландии в отборе ЧМ-2018

Сборная Украины по футболу проиграла Исландии на выезде со счетом 0:2 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.

Победу исландцам принесли точные удары Гульфи Сигурдссона на 47 и 66-й минутах.

В других матчах этой группы Турция обыграла со счётом 1:0 Хорватию, а Финляндия - с аналогичным счетом Косово.

После этого поражения Украина усложнила своё турнирное положение в группе I. Лидируют теперь Хорватия и Исландия с 16 очками, Украина и Турция набрали по 14 очков

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