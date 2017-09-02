Украина обыграла Турцию под руководством Луческу в отборе ЧМ-2018

Сборная Украины по футболу обыграла со счетом 2:0 команду Турции в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.

Встреча проходила в субботу в Харькове на стадионе "Металлист".

Победу украинцам принесли точные удары новичка дортмундской "Боруссии" Андрея Ярмоленко на 18-й и 42-й минутах.

Это была первая игра сборной Турции под руководством бывшего наставника донецкого "Шахтера" Мирчи Луческу, который возглавил национальную команду этой страны месяц назад.

В еще одном матче группы один из конкурентов Украины в борьбе за путевки на ЧМ-2018 Исландия проиграла на выезде со счетом 0:1 Финляндии. Матч же еще одного претендента Хорватии и Косово был отложен из-за непогоды.

Пока по набранным очкам Украина с 14 пунктами возглавила группу I. У Хорватии и Исландии по 13, но хорваты сыграли пока на одну игру меньше. В активе Турции – 11 очков.