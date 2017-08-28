Ярмоленко перешел в дортмундскую "Боруссию"

Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко стал игроком футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд).

Как сообщает официальный сайт немецкой команды, в понедельник он подписал контракт с "Боруссией" до 30 июня 2021 года.

В новом клубе А.Ярмоленко будет выступать под номером "9".

По информации немецкого издания Bild, за нападающего сборной Украины "Боруссия" заплатила EUR30 млн.

Спортивный директор "Боруссии" Микаэль Цорк отметил, что клуб длительное время следил за А.Ярмоленко и игрой на высоком уровне, которую он показывал.

"Я очень благодарен, что киевское "Динамо" позволило реализовать мою мечту о возможности перехода в большой европейский клуб. Я буду тяжело работать на каждой тренировке, чтобы помочь "Боруссии" достичь ее наивысших целей", - подчеркнул в свою очередь А.Ярмоленко.

27-летний А.Ярмоленко выступал за киевское "Динамо" с 2006 года, перейдя из черниговской "Десны". В 2009 году стал игроком основного состава "Динамо". В том же году дебютировал в национальной сборной Украины.