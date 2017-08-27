Мариуполь обвинил Динамо в дискредитации

В минувшую субботу руководство футбольного клуба "Динамо" (Киев) обратилось с письмом к Федерации футбола Украины, Украинской премьер-лиге и ФК "Мариуполь", в котором вновь заявило о готовности сыграть матч 7-го тура УПЛ с ФК "Мариуполь" в Мариуполе, однако после нормализации оперативной обстановки на Приморском направлении в зоне проведения АТО.

"ФК "Динамо" Киев в очередной раз официально заявляет о готовности сыграть календарный матч 7-го тура УПЛ с ФК "Мариуполь" именно в городе Мариуполе. Это произойдет сразу после нормализации оперативной обстановки на Мариупольском (Приморском) направлении и предоставлении текущих оперативных писем от органов СБУ и ГУ Нацполиции о принятии ими всех возможных мер для обеспечения безопасности пребывания и передвижения игроков и персонала ФК "Динамо" (Киев), обеспечении безопасного прибытия и пребывания болельщиков клуба в городе Мариуполь", - говорится в тексте письма, размещенного на сайте "Динамо".

При этом в ФК заявляют, что на их неоднократные обращения к ФК "Мариуполь" (как к хозяину поля), писем от ГУ Нацполиции и Управления СБУ с гарантиями проведения всех мер обеспечения безопасности и оценкой возможности проведения матча с учетом текущей оперативной ситуации в городе, ФК "Динамо" (Киев) по состоянию на 20.00 26 августа, то есть менее чем за сутки до начала матча, не получили.

"В то же время, руководство клуба анализирует текущую оперативную обстановку на Мариупольском (Приморском) направлении проведения АТО (см. Официальный сайт АТЦ), где на протяжении последних дней, в т.ч. в течение этого периода, наблюдается резкое обострение ситуации. Зафиксированы многочисленные случаи открытия огня боевиками в сторону украинского территории", - отмечают в "Динамо".

"Учитывая активные миротворческие инициативы президента Украины Петра Порошенко с целью прекращения огня в зоне АТО, а также поддержку этих политических шагов со стороны представителей "Нормандской четверки", мы надеемся, что эти инициативы увенчаются успехом, и мы с большим удовольствием посетим гостеприимное украинское Приазовье. При условии выполнения вышеуказанных требований, просим учесть нашу позицию по этому вопросу и назначить новую дату календарного матча в городе Мариуполь", - говорится в письме.