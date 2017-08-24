Спорт

21:45 24.08.2017

"Динамо" прошло в групповой этап Лиги Европы

Киевское "Динамо" пробилось в групповой этап Лиги Европы УЕФА.

В последнем раунде квалификации столичный клуб прошел португальский "Маритиму". После выездной ничьей 0:0 неделю назад в четверг "Динамо" обыграло своего соперника в Киеве со счетом 3:1.

В первом тайме отличились Денис Гармаш и Николай Морозюк. В середине второго тайма Дерлис Гонсалес довел счет до разгромного. "Маритиму" в ответ сумел лишь забить гол престижа.

В пятницу "Динамо" узнает своих соперников по группе.

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Интерфакс-Украина
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