СБУ оповестила ФФУ об опасностях в случае проведения матчей в Мариуполе

Служба безопасности Украины оповестила Федерацию футбола Украины об опасностях в случае проведения футбольных матчей в г.Мариуполь Донецкой области.

"Служба безопасности Украины с учетом сложной оперативной обстановки в районе проведения антитеррористической операции, большого количества предупрежденных террористических проявлений и угроз проинформировала Федерацию футбола Украины об имеющихся рисках и опасностях в случае проведения футбольных матчей в Мариуполе", - написала спикер СБУ Елена Гитлянская на странице в соцсети Facebook во вторник.

Вместе с тем, в случае принятия решения о проведении матчей СБУ будет осуществлять все предусмотренные законодательством меры для обеспечения антитеррористической безопасности во время их проведения в Мариуполе на таком же надлежащем уровне, которые и во время предыдущих игр в городе, отметила спикер спецслужбы.

Как сообщалось, 17 августа комитет ФФУ единогласно решил продолжить проведение матчей украинской Премьер-лиги и Кубка Украины в Мариуполе, и поручил ФК "Мариуполь" вместе с соответствующими службами заранее проводить осмотр стадионов перед матчами.

27 августа ФК "Мариуполь" должен принимать на своем поле киевское "Динамо". В столичном клубе неоднократно заявляли о неуверенности в обеспечении надлежащей безопасности в Мариуполе и ставят под сомнение возможность приезжать в этот город.

При этом клуб и ФФУ отстаивали позицию о возможности проводить матчи в Мариуполе, в частности, ссылаясь на гарантии от правоохранительных органов и других органов власти.

Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине, в том числе первый замглавы спецмиссии Александр Хуг заявили о намерениях посетить 27 августа в Мариуполе матч 7-го тура Чемпионата Украинской премьер-лиги между ФК "Мариуполь" и "Динамо" (Киев).

Юношеская команда киевского "Динамо" (U-19) не поехала на матч 3-го тура первенства Украины среди юношей в Мариуполь. Вице-президент "Динамо" Андрей Мандзяновский пояснил данное решение наличием открытого письма родственников юных футболистов в адрес руководства страны, где они заявляют, что не будут рисковать жизнями своих детей, отправляя их в "зону повышенной террористической угрозы", и тем, что клуб еще не получил официальное решение Комитета ФФУ по стадионам и безопасности от 17 августа.