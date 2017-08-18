Юношеская команда "Динамо" не поехала на матч в Мариуполь

Юношеская команда киевского "Динамо" (U-19) не поехала на матч 3-го тура первенства Украины среди юношей в Мариуполь.

Встреча между юношами местного "Мариуполя" и "Динамо" должна была начаться в 15:00 пятницы на стадионе "Западный".

Вице-президент "Динамо" Андрей Мандзяновский пояснил данное решение наличием открытого письма родственников юных футболистов в адрес руководства страны, где они заявляют, что не будут рисковать жизнями своих детей, отправляя их в "зону повышенной террористической угрозы", и тем, что клуб еще не получил официальное решение Комитета ФФУ по стадионам и безопасности от 17 августа.

"Поэтому даже с точки зрения соблюдения регламентных процедур у нас не было правовых оснований торопиться выезжать в город, находящийся в зоне боевых действий против незаконных сепаратистских формирований", - отметил он.

17 августа комитет ФФУ единогласно решил продолжить проведение матчей украинской Премьер-лиги и Кубка Украины в Мариуполе, и поручил ФК "Мариуполь" вместе с соответствующими службами заранее проводить осмотр стадионов перед матчами.

Как известно, 27 августа "Мариуполь" должен принимать на своем поле киевское "Динамо". В столичном клубе неоднократно заявляли о неуверенности в обеспечении надлежащей безопасности в Мариуполе и ставят под сомнение возможность приезжать в этот город.

При этом клуб и ФФУ отстаивали позицию о возможности проводить матчи в Мариуполе, в частности, ссылаясь на гарантии от правоохранительных органов и других органов власти.