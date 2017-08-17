ФФУ поручила ФК "Мариуполь" вместе с соответствующими службами заранее проводить осмотр стадиона перед матчами

Комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований Федерации футбола Украины единогласно решил продолжить проведение матчей украинской Премьер-лиги и Кубка Украины в Мариуполе, и поручил ФК "Мариуполь" вместе с соответствующими службами заранее проводить осмотр стадионов перед матчами.

"Комитет поручил ФК "Мариуполь", совместно со всеми субъектами обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, разрабатывать на каждый футбольный матч и утверждать по согласованию с такими субъектами план обеспечения общественного порядка и общественной безопасности", - сообщает в четверг официальный сайт ФФУ.

Клуб и правоохранители должны не позднее, чем за три дня до проведения каждого матча, проводить оперативно-технический осмотр соответствующих стадионов и прилегающих к ним территорий, по результатам которого составлять протокол о возможности проведения матча и по запросу команды-гостя предоставлять ему копию такого акта.

Как известно, 27 августа "Мариуполь" должен принимать на своем поле киевское "Динамо". В столичном клубе неоднократно заявляли о неуверенности в обеспечении надлежащей безопасности в Мариуполе и ставят под сомнение возможность приезжать в этот город.

При этом клуб и ФФУ отстаивали позицию о возможности проводить матчи в Мариуполе, в частности, ссылаясь на гарантии от правоохранительных органов и других органов власти.