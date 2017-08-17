СММ ОБСЕ посетит матч "Мариуполь" - "Динамо" 27 августа - ФФУ

Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине, в том числе первый замглавы спецмиссии Александр Хуг, посетят 27 августа в Мариуполе матч 7-го тура Чемпионата Украинской премьер-лиги между ФК "Мариуполь" и "Динамо" (Киев), сообщает в четверг пресс-служба Федерации футбола Украины.

Президент ФФУ Андрей Павелко выразил мнение, что присутствие наблюдателей СММ ОБСЕ на матче станет весомой гарантией безопасного проведения поединка.

"Наши международные партнеры приветствуют факт проведения поединка именно в Мариуполе. Это подтверждение перспектив мирной жизни и пример действенности политики по реинтеграции временно оккупированных территорий на Донбассе и прилегающих к ним районов. Именно поэтому Мариуполь и превратился в центр особого международного внимания, который в последнее время регулярно посещают наши партнеры - и члены Конгресса США, и депутаты Европарламента, и высокопоставленные чиновники и политики из государств-членов ЕС и США", - отметил А.Павелко.

Он также уверен, что 27 августа, благодаря игре киевской и мариупольской команд и присутствия на матче представителей СММ ОБСЕ, освобожденный от пророссийских террористов Мариуполь станет еще и "центром по-настоящему яркого праздника для тысяч футбольных болельщиков".

Как сообщалось, 23 июля ФК "Динамо" (Киев) на своем сайте опубликовал ответы от правоохранительных органов Украины на свои обращения о том, что они не рекомендуют проводить матчи чемпионата Украины в Мариуполе, в частности, 7-го тура УПЛ между "Мариуполем" и "Динамо".

В ответе на письмо ФК "Динамо" от 29 июня в Службе безопасности Украины напомнили, что Мариуполь расположен вблизи линии столкновения с боевиками незаконных военизированных формирований "ДНР" и с 11 августа 2016 года на территории Донецкой области решением руководителя Антитеррористического центра при СБУ установлен уровень террористической угрозы "Красный", что при необходимости предусматривает усиленные меры безопасности.

В Министерстве внутренних дел указали, что проведение матча в Мариуполе в дни празднования очередной годовщины независимости Украины несет дополнительные риски. "Это обусловлено тем, что накануне празднования Дня Независимости Украины в районе проведения АТО происходит значительное обострение оперативной обстановки – активизация боевых действий, увеличение количества обстрелов, в том числе с применением РСЗО, проникновения диверсионно-разведывательных групп НВФ", - говорится в ответе МВД от 21 июля.

В МВД считают нецелесообразным проведение матча 7-го тура УПЛ в Мариуполе и предлагают неотложно рассмотреть вопрос об изменении места его проведения.

Аналогичную позицию в своем ответе столичному клубу озвучили и в Управлении Государственной охраны Украины. В УГО не рекомендуют проводить футбольные матчи в Мариуполе и предлагают играть их на нейтральном поле на безопасном расстоянии от зоны АТО.

24 июля "Динамо" обратилось к президентам ФФУ и Премьер-лиги с просьбой перенести матч "Мариуполь" – "Динамо" на нейтральное поле.

При этом ранее, в июне президент ФФУ Андрей Павелко отмечал, что у украинских клубов нет оснований для отказа приезжать на матчи чемпионата Украины в Мариуполь. В частности, он указывал, что местные власти и полиция предоставили все необходимые гарантии.