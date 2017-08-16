Нападающий киевского "Динамо" перешел в бельгийский "Гент"

Нападающий киевского "Динамо" Роман Яремчук подписал контракт с бельгийским клубом "Гент", сообщает официальный сайт украинского клуба.

В свою очередь сайт "Гента" сообщил, что клуб подписал с Р.Яремчуком контракт на 4 года.

21-летний Р.Яремчук является воспитанником ДЮФШ "Динамо" им. Валерия Лобановского. Выступал за юношескую и молодежную команды "Динамо". В составе первой команды "Динамо" нападающий провел 11 матчей. Также в первой части прошлого сезона нападающий на правах аренды выступал за "Александрию".