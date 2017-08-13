Спорт

11:36 13.08.2017

Свитолина вышла в финал турнира в Торонто по тенису

Украинская теннисистка Элина Свитолина ярко провела полуфинальный матч турнира WTA, который проходит в Торонто, сообщает "112 Украина"

Соперницей украинки была вторая ракетка мира Симона Халеп. Свитолиной понадобилось два сета, чтобы справиться в девятый раз в своей карьере над Симоной. Итоговый счет матча 6-1, 6-1.

"Это был очень тяжелый матч для меня психологически, так как я второй раз за день выступала на этом корте. Было тяжело и потому, что Халеп возвращала назад много мячей, но я была сфокусирована на своей игре и работала над каждым ударом. Это великолепный турнир, я, конечно же, рада своему выступлению здесь. Просто наслаждаюсь этим моментом. Буду стараться сделать все для того, чтобы с помощью моей команды полностью восстановиться и быть готовой к финальному матчу", - сказала Свитолина.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

"Реал" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче за Суперкубок УЕФА

Киевское "Динамо" приобрело хорватского защитника

"Динамо" потеряло очки в Полтаве, "Шахтер" приблизился к киевлянам

Порошенко и Гройсман поздравили Ломаченко с победой

"Динамо" сыграет с "Маритиму", а "Александрия" с БАТЭ за выход в Лигу Европы

ПОСЛЕДНЕЕ

Родители футболистов ДЮСШ киевского "Динамо" просят руководство страны не допустить проведения матча в Мариуполе

Кабмин назначил 73 стипендии тренерам, готовящим олимпийцев и паралимпийцев

В Украине созданы "Западный" и "Восточный" центры олимпийской подготовки по легкой атлетике

Кабмин внес НСК "Олимпийский" в перечень спортобъектов, получающих финподдержку из госбюджета

Минспорта против предложения МЭРТ о приватизации спортивных объектов нацзначения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
онлайн магазины мужской одежды на price.ua
РЕКЛАМА