Спорт

11:44 11.08.2017

Кабмин назначил 73 стипендии тренерам, готовящим олимпийцев и паралимпийцев

Кабинет министров Украины назначил 73 стипендии выдающимся тренерам, которые осуществляют подготовку спортсменов к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх.

Согласно распоряжению №523 от 9 августа, правительство установило, что стипендия тренерам, обеспечивающим подготовку спортсменов к участию в XXIII зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане (Южная Корея), выплачивается до 28 февраля 2018 года, тренерам, обеспечивающим подготовку спортсменов к участию в ХII зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане - до 31 марта 2018 года, тренерам, обеспечивающим подготовку спортсменов к участию в ХХХII Олимпийских играх в Токио (Япония), - в течение года.

Размер стипендии составляет 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на данный момент 25,26 тыс. грн).

Также распоряжением №521 от 9 августа правительство включило в список выдающихся спортсменов, тренеров и деятелей физической культуры и спорта, которым назначена стипендия, четырех мастеров спорта СССР и заслуженного тренера по стрельбе из лука.

Согласно прилагающемуся к тексту распоряжения сообщению, размер стипендии составляет 800 грн.

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