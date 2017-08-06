Спорт

08:21 06.08.2017

Порошенко и Гройсман поздравили Ломаченко с победой

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинского боксера Василия Ломаченко с победой и защитой чемпионского титула по версии WBO.

"Да! Василий Ломаченко уверенно одолел Мигеля Марриагу и защитил чемпионский титул WBO. Искренне поздравляю нашего чемпиона. Слава Украине!", – написал лидер Украины на своей странице в Фейсбук в воскресенье утром.

Свое поздравление В.Ломаченко выразил и глава правительства Украины Владимир Гройсман.

"Поздравляю украинца Василия Ломаченко с досрочной победой Мигеля Марриагу и защитой чемпионского титула WBO. Молодец! Самый лучший!", написал он на своей странице в Фейсбук.

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