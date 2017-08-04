Неймар перешел из "Барселоны" в ПСЖ за EUR222 млн и стал самым дорогим футболистом в истории

Бразильский нападающий Неймар перешел из испанской "Барселоны" в французский ПСЖ за EUR222 млн и стал самым дорогим игроком в истории мирового футбола.

Как сообщает официальный сайт парижского клуба, форвард в четверг подписал контракт с новой командой на 5 лет – до 30 июня 2022 года.

"Барселона" в свою очередь сообщила, что в четверг официальные представители Неймара посетили клубный офис и осуществили платеж суммы отступных за футболиста в размере EUR222 млн.

Неймар стал самым дорогим футболистом в истории. В 2016 году француз Поль Погба перешел из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" за EUR105 млн. В 2013 году "Реал" приобрел у "Тоттенхэма" валлийца Гарета Бэйла за EUR100,8 млн, а в 2009 году мадридский клуб заплатил "МЮ" за Криштиану Роналду EUR94 млн.