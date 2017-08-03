Спорт

11:33 03.08.2017

Владимир Кличко завершил боксерскую карьеру

Украинский боксер Владимир Кличко завершил свою боксерскую карьеру, сообщает немецкое издание Sport Bild.

Корреспондент издания на своей странице в микроблоге Твиттер в четверг написал, что В.Кличко заканчивает карьеру.

Таким образом, матча-реванша против боксера Энтони Джошуа не будет.

Официальный сайт Владимира Кличко в настоящее время не работает из-за превышения трафика.

Как сообщалось, 29 апреля экс-обладатель титулов чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBO и WBA 41-летний Владимир Кличко уступил в титульном поединке за пояса по версиям WBA и IBO британцу Энтони Джошуа.

В 11-м раунде боя, который проходил на лондонском стадионе "Уэмбли", соперник дважды отправил украинца в нокдаун, после чего рефери остановил поединок.

Вл.Кличко последний раз выходил на ринг 28 ноября 2015 года, когда проиграл по очкам в титульном поединке британцу Тайсону Фьюри и потерял все свои пояса. После этого стороны несколько раз пытались договориться о реванше, но он так и не состоялся. В октябре 2016 года Т.Фьюри отказался от своих титулов.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

"Динамо" вилетіло з кваліфікації Ліги чемпіонів

Луческу тренуватиме суперника збірної України у відборі ЧС-2018 - Туреччину

"Барселона" победила "Реал" и выиграла Международный кубок чемпионов

Арестованный вице-президент УЕФА подал в отставку

"Динамо" обыграло "Янг Бойз" в квалификации Лиги чемпионов

ПОСЛЕДНЕЕ

Криштиану Роналду отвергает обвинения испанских властей в неуплате налогов

Украинский боксер Усик проведет бой с немцем Хуком в рамках ¼ финала WBSS 9 сентября в Берлине

Правоохранители не рекомендуют проводить матч между ФК "Мариуполь" и "Динамо" в Мариуполе 26 августа

Ольга Харлан стала чемпионкой мира по фехтованию на саблях

"Динамо" победило "Шахтер" в матче чемпионата Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА