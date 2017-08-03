Владимир Кличко завершил боксерскую карьеру

Украинский боксер Владимир Кличко завершил свою боксерскую карьеру, сообщает немецкое издание Sport Bild.

Корреспондент издания на своей странице в микроблоге Твиттер в четверг написал, что В.Кличко заканчивает карьеру.

Таким образом, матча-реванша против боксера Энтони Джошуа не будет.

Официальный сайт Владимира Кличко в настоящее время не работает из-за превышения трафика.

Как сообщалось, 29 апреля экс-обладатель титулов чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBO и WBA 41-летний Владимир Кличко уступил в титульном поединке за пояса по версиям WBA и IBO британцу Энтони Джошуа.

В 11-м раунде боя, который проходил на лондонском стадионе "Уэмбли", соперник дважды отправил украинца в нокдаун, после чего рефери остановил поединок.

Вл.Кличко последний раз выходил на ринг 28 ноября 2015 года, когда проиграл по очкам в титульном поединке британцу Тайсону Фьюри и потерял все свои пояса. После этого стороны несколько раз пытались договориться о реванше, но он так и не состоялся. В октябре 2016 года Т.Фьюри отказался от своих титулов.