Спорт

23:20 02.08.2017

"Динамо" вылетело из квалификации Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" прекратило выступление в Лиге чемпионов сезона 2017-2018 годов на стадии третьего квалификационного раунда.

В ответном матче столичная команда в среду уступила на выезде швейцарскому "Янг Бойз" со счетом 0:2. Поскольку первый матч в Киеве неделю назад завершился победой "Динамо" со счетом 3:1, то за счет гола на чужом поле дальше проходит "Янг Бойз", который сыграет в заключительном раунде квалификации ЛЧ.

"Динамо" же теперь будет играть в заключительном раунде квалификации Лиги Европы.

"Янг Бойз" второй год подряд выбивает из еврокубков украинскую команду. В прошлом сезоне швейцарцы обыграли в том же третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов донецкий "Шахтер".

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