Спорт

21:51 02.08.2017

Луческу будет тренировать соперника сборной Украины в отборе ЧМ-2018 – Турцию

Экс-главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу стал новым наставником сборной Турции, которая является соперником сборной Украины в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года.

Как сообщается на официальном сайте Федерации футбола Турции, румынский специалист подписал контракт на два года с возможностью продления еще на один год.

2 сентября сборная Украины будет принимать Турцию в Харькове в матче отбора ЧМ-2018.

После 6 туров Украины и Турция делят 3-4 места в группе I с 11 набранными очками. Хорватия и Исландия лидируют, набрав по 13 очков каждая.

М.Луческу до мая 2017 года возглавлял российский "Зенит", в который пришел в мае 2016 года. До этого 12 лет румынский наставник работал в донецком "Шахтере".

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