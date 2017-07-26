Украинский боксер Усик проведет бой с немцем Хуком в рамках ¼ финала WBSS 9 сентября в Берлине

Украинский боксер Александр Усик (12-0, 10 KOs), владеющий титулом чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) по версии WBO, проведет бой с немцем Марко Хуком (40-4-1, 27 KOs) 9 сентября 2017 года.

Согласно сообщению на официальном сайте турнира World Boxing Super Series, в рамках которого состоится бой, боксеры встретятся в Берлине на арене Max-Schmeling-Halle.

Ранее, 8 июля в Монако, были определены другие пары ¼ финала турнира этой весовой категории, в которых встретятся Майрис Бриедис (Латвия, чемпион WBC) с Майком Пересом (Куба), Мурат Гассиев (РФ, чемпион IBF) с Кшиштофом Володарчиком (Польша) и Юньер Дортикос (Куба, чемпион WBA regular) с Дмитрием Кудряшовым (РФ).

А.Усик в случае победы над М.Хуком, который удерживал титул чемпиона WBO в "крузерах" с декабря 2009 по август 2015 годов, встретится с победителем пары М.Бриедис – М.Перес.

Общий призовой фонд первого сезона WBSS, в котором помимо турнира в первом тяжелом весе также будет проведен турнир во втором среднем весе (до 76,4 кг), составляет $50 млн.

Ожидается, что четвертьфиналы турниров будут проведены в сентябре-октябре-2017, полуфиналы – в январе-феврале-2018, а финальные бои – в мае-2018.

Как сообщалось, А.Усик, являющийся чемпионом Олимпийский игр в Лондоне (2012), в сентябре 2016 года стал чемпионом мира по версии WBO в своем 10-м поединке на профессиональном ринге.