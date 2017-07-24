Правоохранители не рекомендуют проводить матч между ФК "Мариуполь" и "Динамо" в Мариуполе 26 августа

Правоохранительные органы Украины не рекомендуют проводить матч чемпионата страны по футболу между ФК "Мариуполь" и киевским "Динамо" в Мариуполе 26 августа.

В ответе на письмо ФК "Динамо" от 29 июня в Службе безопасности Украины напомнили, что Мариуполь расположен вблизи линии столкновения с боевиками незаконных военизированных формирований "ДНР" и с 11 августа 2016 года на территории Донецкой области решением руководителя Антитеррористического центра при СБУ установлен уровень террористической угрозы "Красный", что при необходимости предусматривает усиленные меры безопасности.

"Это может отразиться на комфорте участников чемпионата и болельщиков. Также не исключена вероятность направления на указанные спортивные мероприятия членов НВФ "ДНР" с целью осуществления противоправных действий во время проведения чемпионата для дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе", - говорится в ответе СБУ от 6 июля, опубликованном на сайте "Динамо".

Данная позиция была доведена СБУ Федерации футбола Украины в письме от 19 июня.

В Министерстве внутренних дел указали, что проведения матча в Мариуполе 26 августа несет дополнительные риски.

"Это обусловлено тем, что накануне празднования Дня Независимости Украины в районе проведения АТО происходит значительное обострение оперативной обстановки – активизация боевых действий, увеличение количества обстрелов, в том числе с применением РСЗО, проникновения диверсионно-разведывательных групп НВФ", - говорится в ответе МВД "Динамо" 21 июля.

В МВД считают нецелесообразным проведение матча 7-го тура украинской Премьер-лиги 26 августа в Мариуполе и предлагают неотложно рассмотреть вопрос об изменении места его проведения.

Аналогичную позицию в своем ответе столичному клубу озвучили и в Управлении Государственной охраны Украины. В УГО не рекомендуют проводить футбольные матчи в Мариуполе и предлагают играть их на нейтральном поле на безопасном расстоянии от зоны АТО.