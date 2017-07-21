В Украине необходимо создать Национальный теннисный центр для юных талантливых спортсменов

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела мастер-класс для юных теннисистов на "хардовом" корте гольф-клуба Superior в Харькове.

"Я достаточно много провожу мастер-классов. Но это больше бывает за границей и в тех городах, где играю турниры. Я бы, конечно, хотела их больше (проводить - ИФ) в Украине, на данный момент получается больше в Одессе и Харькове", - сказала Э.Свитолина.

"Для меня важно, чтобы детки задали мне какие-то вопросы. Для них это может быть большая мотивация в дальнейшем, ведь я прошла очень много турниров – детских, юниорских, женских маленьких турниров, то есть я знаю, как это играть, как это проигрывать, когда не получается что-то", - уточнила теннисистка.

Она призналась, что в родном городе Одессе позволяет себе несколько дней отдыха, тогда как в Харькове продолжает тренироваться. "Когда я приезжаю в Одессу, когда вижусь со своей бабушкой, - для меня это как выходной. И она говорит, что когда я приезжаю, ей кажется, что каждый день – воскресенье. Всегда нужно наготовить. Она очень любит готовить, делает свои коронные блюда – блинчики, пироги разные. Я это очень люблю. Но всегда ей говорю, что должна немножко сдерживаться", - рассказала Э.Свитолина.

Говоря о перспективах развития тенниса в Украине, она выступила за создание Национального теннисного центра для наиболее талантливых детей, начиная с 8-10 лет.

"Не так много людей, которые готовы финансировать маленьких деток. Это достаточно длинный путь, чтобы пройти его, нужно достаточно много терпения, много денег. Очень важно, чтобы у нас в Украине появилось какое-то одно место (подготовки – ИФ), чтобы дети могли туда стремиться, чтобы лучшие 4-5 игроков, которые хорошо выступают на турнирах, могли туда попасть – там учиться, жить, находиться вместе. Потому что очень важно, чтобы ребенок не распылялся на какие-то другие вещи", - сказала Э.Свитолина.

По ее мнению, с точки зрения логистики оптимально было бы создать такой центр в Киеве или вблизи него.