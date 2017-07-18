Спорт

14:03 18.07.2017

Глава футбольной федерации Испании и его сын арестованы по подозрению в коррупции

Обыск в здании Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) проведен силами гражданской гвардии во вторник, сообщает El Pais.

По информации источника, силовики провели около 10 арестов, среди обвиняемых - Анхель Мария Вильяр, который 29 лет возглавлял федерацию, его сын Горка Вильяр, а также вице-президент федерации Хуан Падрон.

Арестованным предъявлены обвинения в коррупции, даче ложных показаний, хищение и сокрытии активов организации. В частности, А.М.Вильяр обвиняется в том, что использовал деньги федерации для подкупа голосов во время избрания главы RFEF в мае 2016 года.

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