Швейцарский теннисист Роджер Федерер завоевал звание победителя турнира серии "Большого шлема" "Уимблдон"-2017 в мужском одиночном разряде.

В финале соревнования он нанес поражение представителю Хорватии Марину Чиличу. Результат встречи - 6:3. 6:1, 6:4.

Таким образом, 35-летний Р.Федерер стал восьмикратным победителем "Уимблдона", теперь в общей сложности на его счету 19 выигранных турниров "Большого шлема". Помимо "Уимблдона", он по пять раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат США, один раз - "Ролан Гаррос".

Призовой фонд "Уимблдона" в 2017 году составил $41 млн 73,690 тыс.