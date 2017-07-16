Спорт

17:01 16.07.2017

Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании "Формулы-1"

Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, стал победителем Гран-при Великобритании - очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Втором финишировал его партнер по команде финн Валттери Боттас, третьим стал еще один финский гонщик, Кими Райкконен из Ferrari.

Россиянин Даниил Квят, защищающий цвета команды Toro Rosso, стал 15-м.

Теперь Хэмилтон вплотную приблизился в личном зачете к лидирующему Себастьяну Феттелю из Ferrari. У немца 177 очков, у британца – на балл меньше. В тройку лидеров входит Боттас – 154 очка.

Квят занимает 16-е место – 4 очка.

В Кубке конструкторов лидирует Mercedes (330 очков). В тройке лучших – Ferrari (275) и Red Bull (174), Toro Rosso - на шестой строчке (33).

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