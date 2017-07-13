Ультрас "Динамо" отказываются предоставлять свои персональные данные при посещении матча на Суперкубок Украины

Объединение ультрас киевского "Динамо" WBC (White Boys Club) заявляет об отказе предоставлять свои персональные данные организаторам матча за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером", который состоится 15 июля в Одессе.

"Как известно, организаторы Суперкубка решили осуществлять продажу билетов по паспортам и проверять документы при входе на секторы. Нам удалось избежать проверки документов и составления "фанатских списков" при покупке билета, так как билеты в 6-й сектор (сектор фанатов "Динамо" Киев) реализовывались нашими людьми", - говорится в сообщении на их странице в Facebook.

"WBC Ультрас Динамо" также отказываются предъявлять свои документы при входе на стадион. "Потому что подобный сбор персональных данных противоречит действующему законодательству Украины; никто не может гарантировать, что созданная база данных не попадет в руки преступников и уже были подобные прецеденты; такие нововведения создают серьезные неудобства для зрителей и негативно повлияют на посещаемость футбольных матчей", - отмечается в заявлении.