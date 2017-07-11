Киевское "Динамо" подписало польского защитника

ФК "Динамо" (Киев) заключил контракт на четыре года с польским защитником Томашем Кендзерой, сообщает официальный сайт клуба.

23-летний футболист с 2012 года выступал в составе "Леха" из Познани. За пять сезонов, проведенных в составе этого клуба, сыграл во всех турнирах 151 матч, забив 10 мячей, также в активе защитника 12 голевых передач.

Чемпион Польши 2015 года, обладатель Суперкубка Польши 2015 и 2016 годов.

В составе молодежной сборной Польши сыграл 17 матчей, является кандидатом в национальную сборную страны.