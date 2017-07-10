МОК отказался выделить организаторам Олимпиады-2016 дополнительные $35-40 млн

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался выделить организаторам Летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро дополнительный кредит на $35-40 млн, чтобы покрыть дефицит средств, поскольку не получил требуемых гарантий, передает Deutsche Welle.

Президент национального олимпийского комитета Бразилии Карлуш Артур Нузман, одновременно возглавляющий оргкомитет Олимпиады в Рио, на встрече в кулуарах заседания МОК в Лозанне не смог предоставить руководству международного комитета требуемых деталей и гарантий со стороны государства.

Дефицит оргкомитета летних Игр-2016 составляет около 30 млн евро ($34 млн), сообщил пресс-секретарь оргкомитета Марио Андрада. Организаторы Олимпиады вновь обратились к МОК с просьбой о финансовой помощи, поскольку из-за нехватки средств, вызванной глубоким экономическим кризисом в Бразилии, город Рио-де-Жанейро и одноименный бразильский штат не способны выполнить финансовые обязательства на сумму свыше 26 млн евро.

В свою очередь руководство МОК в официальном заявлении указало, что все его финансовые обязательства перед оргкомитетом в Рио выполнены в полном объеме. На проведение Олимпиады и Паралимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году МОК выделил рекордные 1,34 млрд евро в виде прямых инвестиций и по каналам спонсоров.

Согласно условиям договоренностей с МОК, олимпийские долги ложатся на принимающую сторону. Однако с учетом длительной рецессии в Бразилии выплаты из федерального бюджета приведут к росту социальной напряженности, сообщает USA Today.

Бюджет Олимпиады в Рио, согласно последним оценкам AP, составил $13,1 млрд. Вероятно, фактическая сумма была намного выше, но о ней станет известно позже.

Часть объектов, построенных для Олимпийских игр 2016 года, активно используется: новая ветка метро, модернизированный порт, высокоскоростные автобусы. Однако спортивные арены, включая поле для гольфа стоимостью $20 млн, зачастую пустуют, а из 3,6 тыс. квартир в Олимпийской деревне покупателей нашли менее 10%.