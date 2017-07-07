Украинская теннисистка Свитолина прошла в 1/8 финала Уимблдона

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла в двух сетах со счетом 6-1 и 7-5 Карину Виттхефт из Германии и прошла в четвертый круг (1/8 финала) Уимблдона (Великобритания), являющего одним из четырех турниров "Большого шлема".

Во втором сете при счете 4-4 девушки по очереди взяли подачу соперницы, после чего украинка взяла два гейма, доведя матч до победы.

В 1/8 финала Э.Свитолина, сеянная на турнире четвертой, сыграет с победителем пары Елена Остапенко (Латвия) – Камила Джорджи (Италия).

Другая украинская теннисистка Леся Цуренко поборется за выход в 1/8 финала Уимблдона со словачкой Магдаленой Рыбариковой в субботу.

Как сообщалось, с начала текущего года Э.Свитолина уже выиграла теннисные турниры в Тайване, Дубае, Стамбуле и Риме, выходила в четвертьфинал Роллан Гаррос и занимает 4-ю строчку мирового женского рейтинга.