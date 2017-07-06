НБУ, ФГВФЛ и ПриватБанк проиграли апелляцию в деле о признании ФК "Динамо" связанным с банком лицом

Киевский апелляционный административный суд 27 июня отказал в удовлетворении апелляционных жалоб Национального банка Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и ПАО "Коммерческий банк "ПриватБанк" в процессе о признании ФК "Динамо" (Киев) связанным с банком лицом и блокировании его счетов.

Суд оставил в силе постановление Окружного административного суда Киева от 20 марта 2017 года, которым было признано противоправным и отменено решение комиссии по вопросам определения связанных с банком лиц и проверки операций банков с такими лицами НБУ от 13 декабря 2016 года в части признания ООО "ФК "Динамо" Киев" связанным с ПАО "КБ "ПриватБанк" лицом.

Этим же решением суда был признан противоправным и отменен приказ уполномоченного лица от 20 декабря 2016 года о запрете расходных операций по счетам связанных лиц в части, касающейся ООО "ФК "Динамо" Киев" о запрете любых безналичных и наличных расходных операций в ПриватБанке и блокировке счетов клуба.

21 июня ФК "Динамо" заявил, что ПриватБанк перестал предоставлять клубу транши по кредитной линии, которые являются основным источником его финансирования, из-за позиции Национального банка Украины и, в частности, заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой.

В "Динамо" тогда подчеркнули, что решение НБУ о признании клуба связанным с ПриватБанком лицом и приказ о блокировании его счетов в банке были отменены постановлением Окружного админсуда Киева от 20 марта 2017 года.

В клубе указали, что руководство и учредители "Динамо" после решений декабря 2016 года продолжили поиск конструктивного разрешения ситуации, в частности, были приложены дополнительные усилия для обеспечения выполнения обязательств по кредитному договору, предоставления гарантий возврата кредита, выполнения условий кредитования, действующих в ПриватБанке.

В "Динамо" обратили внимание, что клуб за долгие годы не имел никаких нарушений по выполнению взятых на себя обязательств, не допускал просрочек по кредиту, предоставлял обеспечение его выполнения и принимал другие меры по исключению рисков такой операции для ПриватБанка.

Нацбанк Украины ответил, что предоставлял ПриватБанку шестимесячный срок для урегулирования взаимоотношений с ФК "Динамо" в соответствии с регуляторными требованиями.

В НБУ указали, что кредитование лиц, связанных с предыдущими собственниками ПриватБанка, нарушает наложенные на банк ограничения. При этом такие лица совокупностью своих действий демонстрируют нежелание выполнять взятые обязательства по реструктуризации кредитного портфеля.

По мнению НБУ, ПриватБанку было достаточно шести месяцев с момента национализации для урегулирования отношений со связанными лицами, поэтому Нацбанк обеспокоен тем, что банк не предпринял своевременные действия для выполнения требований регулятора.

В письме ПриватБанку Нацбанк также выразил возмущение тем, что переписка между банком и регулятором, которая, в том числе, содержит информацию с ограниченным доступом, стала доступной для клиентов банка, что повлекло спекуляции относительно обслуживания ПриватБанком футбольного клуба.