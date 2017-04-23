Спорт

18:55 23.04.2017

Достижения украинских героев на Играх непокоренных станут примером для каждого – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в торжествах по случаю завершения национального отбора участников украинской команды Invictus Games, которые пройдут в конце сентября в Канаде.

"Как президент и Верховный главнокомандующий от имени народа Украины и перед всеми украинцами, которые сейчас смотрят нас, я искренне благодарю вас, дорогие воины, за ваш жертвенный вклад в защиту Отчизны", - сказал президент, обращаясь к военнослужащим-участникам игр в ходе торжеств в воскресенье в Киеве.

Он отметил, что усилиями украинских военных страна защитит свой суверенитет и вернет оккупированные Донбасс и Крым.

"Я глубоко убежден, что достижения наших героев станут для людей с ограниченными возможностями толчком для преодоления препятствий и уверенности в своих силах, и они будут примером для каждого украинца", - сказал П.Порошенко.

Он также высказался за важность создания центра психологической реабилитации украинских военнослужащих и добавил, что в этом направлении Украине уже помогает НАТО.

"Мы вместе с трастовыми фондами НАТО вместе разрабатываем программы реабилитации украинских воинов, в том числе психологической реабилитации", - сказал президент.

Игры непокоренных (англ. Invictus Games) - международные спортивные соревнования среди военнослужащих и ветеранов, которые получили травмы, ранения или заболевания во время или в результате выполнения служебного долга, основанные британским принцем Гарри.

Первые Игры состоялись в 2014 году в Лондоне и стали ярким свидетельством того, на что способны военные, которые защищают свою страну, и насколько несокрушимой является их воля к жизни. В 2016 году успех лондонских соревнований повторили Игры в Орландо, а уже 2017 военные-спортсмены в третий раз встретятся в Торонто.

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