В полуфинале Лиги чемпионов "Реал" сыграет с "Атлетико", а "Монако" - с "Ювентусом"
Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА.
Мадридский "Реал" сыграет с земляками из "Атлетико", а "Монако", представляющий чемпионат Франции, встретится с итальянским "Ювентусом".
Церемония жеребьевки состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.
Первые полуфинальные матчи пройдут 2-3 мая, ответные - 9-10 мая.
Финал пройдет 3 июня в Кардиффе. Статус хозяина поля будет принадлежать победителю второго полуфинала.