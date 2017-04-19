Спорт

09:42 19.04.2017

ФК "Реал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, победив по сумме двух встреч "Баварию"

Мадридский футбольный клуб "Реал" завоевал путевку в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, победив в ответном матче четвертьфинала "Баварию" (Мюнхен) со счетом 4:2.

Для выявления победителя в этой паре потребовалось дополнительное. Основное время ответной встречи, прошедшей в Мадриде в ночь на среду по московскому времени, завершилось победой "Баварии" - 2:1. В первом матче с аналогичным счетом победил "Реал".

Счет в Мадриде был открыт на 53-й минуте, когда футболист "Баварии" Роберт Левандовски реализовал пенальти. На 76-й минуте Криштиану Роналду сравнял счет, но уже через минуту его партнер по "Реалу" Серхио Рамос поразил ворота своей команды и вывел соперника вперед.

За шесть минут до окончания второго тайма "Бавария" осталась в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Артуро Видаль.

В дополнительное время "Реал" провел три гола - на 104-й и 109-й минутах отличился Криштиану Роналду, на 112-й - Марко Ансенсио.

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