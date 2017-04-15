Спорт

13:53 15.04.2017

Представители Роналду отрицают выдвинутые против него обвинения в изнасиловании

Представители футболиста мадридского "Реала" Криштиану Роналду назвали статью германского журнала "Шпигель" о том, что в 2009 году он якобы изнасиловал девушку и откупился от нее суммой $375 тыс., "журналистским вымыслом", пишет в субботу газета "Индепендент".

"Эта статья не что иное, как журналистский вымысел. Предполагаемая жертва отказывается называть свое имя и подтверждать достоверность обвинения... Обвинения, о которых сообщил "Шпигель", являются ложью, и Криштиану Роналду сделает все возможное для того, чтобы отреагировать на это", - указано в заявлении компании Gestifute, представляющей интересы К.Роналду.

Ранее германский журнал "Шпигель" сообщил, что в 2009 году футболист якобы изнасиловал 20-летную девушку в Лас-Вегасе, а затем в 2010 году выплатил ей денежную компенсацию в размере $375 тыс. за то, чтобы она отказалась от обвинений и согласилась не раскрывать подробности инцидента.

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