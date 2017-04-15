Полиция усилит меры безопасности на матче "Олимпик" – "Шахтер" в Киеве в субботу

Охрану общественного порядка во время футбольного матча Чемпионата Украины между командами Премьер-лиги "Олимпик" (Донецк) – "Шахтер" (Донецк) в субботу вечером в Киеве будут обеспечивать около 170 сотрудников структурных подразделений Главного управления Национальной полиции в Киеве и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, усиленные наряды полиции будут нести службу на прилегающих к стадиону "Динамо" им. В.Лобановского территориях, остановках общественного транспорта и в метрополитене. Сотрудники патрульной полиции будут регулировать дорожное движение на улицах, приближенных к спортивной арене.

Киевские правоохранители призывают болельщиков соблюдать установленные правила поведения и способствовать полиции в выполнении функций по охране правопорядка.

Матч 25-го тура Премьер-лиги Украины между командами "Олимпик" – "Шахтер" начнется на столичном стадионе "Динамо" им. В.Лобановского в 17.00.