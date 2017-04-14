Днепровский горсовет выделяет землю под строительство всеукраинского реабилитационного спорткомплекса для людей с инвалидностью

Депутаты Днепровского городского совета единогласно приняли решение о выделении земельного участка площадью в 101 га под строительство Всеукраинского реабилитационного восстановительного спортивного комплекса для людей с инвалидностью.

«База здесь, именно в Днепре, крайне необходима. Ведь здесь проживает наибольшее количество тренеров, которые готовят спортсменов, и большое количество врачей. На сооружение этой базы претендовала вся страна», - сказал паралимпиец Тарас Дутко, обращаясь к депутатам от имени своих коллег-спортсменов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", комплекс будет расположен на жилом массиве Красный Камень в Днепре на полуострове. Реабилитационный центр будет иметь два бассейна, крытый тир, медицинский и реабилитационный комплексы, а также отель и залы для занятий всеми видами спорта. . Центром смогут пользоваться все днепряне, а также спортсмены из Украины и международные делегации. Здесь же в центре реабилитацию смогут проходить и участники АТО.

Строительство комплекса обойдется сумму, эквивалентную $40 млн., которые будут выделены из государственного бюджета

Накануне сессии мэр Днепра Борис Филатов и уполномоченный президента Украины по правам людей с инвалидностью, президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич подписали меморандум, предусматривающий совместную работу над созданием Всеукраинского реабилитационно-восстановительного спортивного центра Национального комитета спорта инвалидов Украины.