"Монако" выиграл у "Боруссии" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Футбольный клуб "Монако", представляющий чемпионат Франции, одержал победу над дортмундской "Боруссией" в первой встрече стадии 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча прошла в Дортмунде и завершилась победой "Монако" со счетом 3:2.

На 19-й минуте Килиан Мбаппе вывел "Монако" вперед. На 35-й минуте гости укрепили преимущество благодаря автоголу игрока "Боруссии" Свена Бендера. На 57-й минуте Усман Дембеле сократил отставание в счете. На 79-й минуте Килиан Мбаппе вновь поразил ворота "Боруссии", а на 84-й Синдзи Кагава нанес точный удар по воротам "Монако".

На 17-й минуте футболист "Монако" Фабиньо не смог реализовать пенальти.

Игра должна была пройти накануне. Однако в этот день около автобуса "Боруссии" в Дортмунде сработали три взрывных устройства. В связи с этим игру было решено перенести на среду, 12 апреля.

В результате инцидента, как сообщалось, был ранен защитник "Боруссии" Марк Бартра, он был доставлен в близлежащую больницу и в тот же вечер выписан домой. Ему прооперировали руку, которую порезало осколками разбившегося окна автобуса

Ответный матч пройдет 19 апреля.