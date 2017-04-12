В Кременной после реконструкции открылся физкультурный центр для олимпийцев и паралимпийцев

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в открытии после реконструкции областного физкультурного центра "Олимп" в г.Кременная Луганской области, где проходят тренировки украинские олимпийцы и паралимпийцы.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, П.Порошенко осмотрел нововыстроенный плавательный бассейн и зал тяжелой атлетики, а также пообщался со спортсменами.

Президент подчеркнул, что государство делает все возможное для поддержки спортсменов, в том числе тех, кто вынужден был выехать из оккупированных территорий. "Только что открыли областной физкультурный центр "Олимп". Спорт - наилучшая медицинская страховка, самая надежная защита от болезней. Здоровье людей - большая ценность государства", - отметил П.Порошенко.

По его словам, еще год назад на месте нового современного бассейна был лишь котлован.

С апреля 2015 года в "Луганском областном физкультурном центре "Олимп" за счет средств областного бюджета строится и частично реконструируется плавательный бассейн, строительство административно-бытовых помещений. В частности, построен бассейн размером 25х16 метров и глубиной 1,85 м, душевые кабины, санузел, комната для тренеров, раздевалки и вестибюль.

Также в физкультурном центре построен современный зал тяжелой атлетики, который включает шесть помостов, раздевалку, душевую, санузел, тренерскую комнату. Кроме того, восстановлена спортивная площадка с покрытием из искусственной спортивной травы для игровых видов спорта.

По инициативе руководства области было принято решение модернизировать центр "Олимп" в полноценную базу олимпийской и паралимпийской подготовки спортсменов.