Рада расширила перечень спортивных объектов и мероприятий, финансирующихся из местных бюджетов

Верховная Рада Украины расширила перечень спортивных объектов и мероприятий, которые финансируются из местных бюджетов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за закон о внесении изменений в статью 90 Бюджетного кодекса Украины, касающейся финансирования сферы физической культуры и спорта (№ 2223-а) проголосовало 233 народных депутата.

Согласно пояснительной записке к документу, закон вносит в Бюджетный кодекс норму, согласно которой из средств бюджета АР Крым и областных бюджетов отныне финансируются расходы на содержание школ высшего спортивного мастерства, центров олимпийской подготовки, центров физического здоровья населения АР Крым и областного значения, штатных спортивных команд резервного спорта.

Согласно принятому закону из местных бюджетов финансируется также подготовка сборных команд регионов к участию в спортивных соревнованиях государственного уровня и содержание спортивных сооружений республиканского Автономной республики Крым и областного значения.