Спорт

16:18 10.04.2017

Илюмжинов сохранил пост главы ФИДЕ

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов остается на своем посту, сообщил его пресс-секретарь Никита Ким по итогам заседания президентского совета федерации.

"Все остается в силе, но будут какие-то минимальные ограничения", - сообщил "Интерфаксу" Н.Ким, не уточнив, в чем именно они будут заключаться.

27 марта на сайте ФИДЕ появилась информация, что К.Илюмжинов заявил о своем уходе с поста президента в ходе заседания совета федерации. Как позже рассказал К.Илюмжинов, он несколько часов пытался разместить на портале опровержение, однако, не мог связаться со штаб-квартирой ФИДЕ.

Позднее он подчеркнул, что не намерен оставлять пост главы ФИДЕ и готов исполнять функции до президентских выборов в 2018 года.

Сложившуюся ситуацию планировалось обсудить на внеочередном заседании президентского совета ФИДЕ 10 апреля. Вместе с тем К.Илюмжинов ранее отмечал, что надобности во внеочередном заседании нет, и все решения, принятые на нем, будут неправомерными, поскольку совет заседание может собирать только президент ФИДЕ.

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