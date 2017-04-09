"Шахтер" неожиданно проиграл в чемпионате "Черноморцу"

Донецкий "Шахтер" проиграл одесскому "Черноморцу" в матче 24-го тура чемпионата Украины по футболу со счетом 1:2.

На 27-й минуте матча в Харькове счет открыл бразильский полузащитник хозяев поля Бернард. Через десять минут полузащитник одесситов Александр Андриевский сравнял результат. В середине второго тайма бразильский нападающий "Черноморца" Элиас принес своей команде победу.

В случае победы киевского "Динамо" над "Олимпиком" столичная команда сможет сократить отставание от лидера чемпионата "Шахтера" до 11 очков.

Как известно, чемпионат Украины, в котором в этом сезоне участвует 12 клубов, в этом сезоне проходит по новой системе – в два этапа. Первый этап – в 2 круга, будет проведено 22 тура. По его итогам формируются 2 группы по 6 команд, которые 1 апреля начнут вторую часть турнира. При этом спортивные показатели, полученные на первом этапе соревнований, сохраняются.

В группе 1 (места с 1-го по 6-е) будет определяться чемпион Украины и команды-участницы еврокубков. В группе 2 (места с 7-го по 12-е) определятся команды, которые покидают Премьер-лигу (занявшие 11 и 12 места).